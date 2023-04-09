Гонщик «Феррари» Шарль Леклер пожаловался на фанатов, которые приходят к нему домой и просят автографы. Пилот призвал болельщиков воздержаться от этого и уважать его личное пространство.

«Привет всем. За последние несколько месяцев мой домашний адрес каким-то образом оказался в Сети, что привело к тому, что люди собираются под моей квартирой, звонят в звонок и просят фотографии и автографы. Хотя я всегда рад быть рядом с вами и искренне ценю вашу поддержку, пожалуйста, уважайте моё личное пространство и воздержитесь от прихода ко мне домой. Я обязательно остановлюсь для каждого, когда вы увидите меня на улице или на трассе, но я не буду спускаться вниз, если вы посетите мой дом. Ваша поддержка означает для меня весь мир, но есть граница, которую не следует переступать. Всех с праздником Пасхи», — написал Леклер в своей социальной сети.