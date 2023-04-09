Гонщик «Феррари» Шарль Леклер пожаловался на фанатов, которые приходят к нему домой и просят автографы. Пилот призвал болельщиков воздержаться от этого и уважать его личное пространство.
«Привет всем. За последние несколько месяцев мой домашний адрес каким-то образом оказался в Сети, что привело к тому, что люди собираются под моей квартирой, звонят в звонок и просят фотографии и автографы. Хотя я всегда рад быть рядом с вами и искренне ценю вашу поддержку, пожалуйста, уважайте моё личное пространство и воздержитесь от прихода ко мне домой. Я обязательно остановлюсь для каждого, когда вы увидите меня на улице или на трассе, но я не буду спускаться вниз, если вы посетите мой дом. Ваша поддержка означает для меня весь мир, но есть граница, которую не следует переступать. Всех с праздником Пасхи», — написал Леклер в своей социальной сети.
- 9 апреля 2023
-
11:50
-
10:59
-
10:51
-
10:38
-
00:42
- 8 апреля 2023
-
23:55
-
23:50
-
22:58
-
22:48
-
21:55
-
20:53
-
20:44
-
19:55
-
19:46
-
18:50
-
17:47
-
17:41
-
16:30
-
15:03
-
14:00
-
13:12
-
11:58
-
10:39
-
09:51
-
00:44
- 7 апреля 2023
-
23:53
-
22:59
-
22:54
-
21:45
-
21:38
-
20:43
-
20:39
-
19:40
-
18:15
-
18:12