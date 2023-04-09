«Вот такое отношение к дружбе». Карякина не допустили до гонок в Китае без документа ФИА

Российский гонщик, победитель «Дакара»-2017 Сергей Карякин рассказал, что пытался получить возможность участвовать в соревнованиях в Китае, но от него потребовали подписать специальную бумагу от ФИА.

Ранее стало известно, что российские гонщики не будут допускаться к международным соревнованиям, если не подпишут документ ФИА. При этом стоит отметить, что в спорном документе нет требования, чтобы гонщики осуждали СВО, однако в преамбуле к документу есть соответствующий пункт.

«Планов на этот год много, жаль, что они не сильно сходятся с гонками. Есть чемпионат России, на какие‑то этапы поехать не получается из‑за работы, а международных соревнований по‑прежнему нет. Один умный человек предложил: «Серёга, в Китае же есть гонки. Напиши им, они же друзья, тем более участие российских спортсменов пойдёт на укрепление дружбы народов, вот и Си Цзиньпин приезжал в Москву, сказал, что нужно больше проводить соревнований».

Я написал письмо, в ответ получил: ждите, скоро ответим. Прошло пару недель, напомнил о себе. Снова тишина. Отправил ещё одно письмо, после чего китайцы ответили.

Ответ такой: «Ребята, рады будем видеть вас, приезжайте погонять. Но письмо от ФИА только подпишите». То самое письмо с осуждением СВО и позиции нашей страны. На этом переписка закончилась. Вот такие отношения к нашей дружбе. Очень обидно было это читать. Уже ничему не удивляюсь. Но хочется верить, что произошло какое‑то недопонимание. Пробовать писать ещё раз не планирую, там всё чётко написано: допустим при подписи документа от ФИА. При этом соревнования местные, не под эгидой международной федерации. Это насколько они решили перестраховаться, чтобы требовать от нас подписать подобную бумагу», — цитирует Карякина «Матч ТВ».