Тото Вольф высказался об изменениях формата уикендов со спринтами

Руководитель «Мерседеса Тото Вольф высказался об изменениях формата Гран-при со спринтерской гонкой.

Напомним, команды утвердили формат, при котором у спринта и гонки будут отдельные квалификации.

«Думаю, мы все преследуем одну и ту же цель — мы хотим, чтобы спорт продолжал хорошо развиваться и увеличивать аудиторию. Нам просто нужно прийти к общему знаменателю и найти лучший принцип.

Я более консервативен, мне нравится квалификация, мне нравится Гран-при. Но мы также должны быть открытыми в отношении нового. Стоит признать, что некоторые спринтерские гонки получились фантастическими.

Какое решение бы ни принял Стефано Доменикали, это в любом случае будет хорошо. Я думаю, у него будут все данные, касательно того, что хорошо для аудитории и в целом для Формулы-1. Позже мы просто попробуем все вместе аккуратно это подправить, если что-то пойдёт не так. При корректировке мы должны будем использовать канцелярский нож, а не бейсбольную биту», — приводит слова Вольфа Autosport.