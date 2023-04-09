Новый формат спринтерского уикенда впервые применят на Гран-при Австрии

Обновлённый формат спринтерского уикенда впервые будет протестирован на Гран-при Австрии, а не на Гран-при Азербайджана, как сообщалось ранее. Об этом информирует Autosport.
Это связано с тем, что «Пирелли» не успевает поставить дополнительные комплекты шин, которые нужны для реализации обновлённого формата. Напомним, что сейчас многие работники, связанные с Формулой-1, находятся в небольшом отпуске из-за длинной паузы между Гран-при.
Текущий формат спринтерского уикенда, который используется с момента его создания, предусматривает проведение первой свободной практики и квалификации в пятницу, второй свободной практики и спринта в субботу, а затем Гран-при, как обычно, в воскресенье.
Теперь между десятью командами Формулы 1 достигнуто соглашение об изменении формата и проведении двух квалификационных сессий.
Согласно предложению субботняя утренняя свободная практика будет заменена новой квалификационной сессией для спринта, а существующая квалификационная сессия, которая проводится в пятницу днём, останется для Гран-при.
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