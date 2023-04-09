Шарль Леклер посетил квалификационные матчи «Мастерса» в Монте-Карло

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер посетил квалификационные матчи теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Напомним, Леклер – уроженец Монте-Карло, он не в первый раз посещает данный турнир.
Фото: пресс-служба турнира в Монте-Карло
«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 9 по 16 апреля. Его действующим чемпионом является третья ракетка мира грек Стефанос Циципас, который в 2022 году выиграл титул в Монако второй раз подряд.
Текущий розыгрыш возглавил 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Первая ракетка России Даниил Медведев (3) попал во вторую четверть и встретится с Лоренцо Сонего (WC) или квалифаером.
Ранее Леклер пожаловался на фанатов, которые узнали адрес его дома и постоянно собираются, чтобы взять автографы.
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