Шарль Леклер посетил квалификационные матчи «Мастерса» в Монте-Карло

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер посетил квалификационные матчи теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Напомним, Леклер – уроженец Монте-Карло, он не в первый раз посещает данный турнир.

Фото: пресс-служба турнира в Монте-Карло

«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 9 по 16 апреля. Его действующим чемпионом является третья ракетка мира грек Стефанос Циципас, который в 2022 году выиграл титул в Монако второй раз подряд.

Текущий розыгрыш возглавил 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Первая ракетка России Даниил Медведев (3) попал во вторую четверть и встретится с Лоренцо Сонего (WC) или квалифаером.

Ранее Леклер пожаловался на фанатов, которые узнали адрес его дома и постоянно собираются, чтобы взять автографы.