«В это нельзя было поверить». Хэмилтон рассказал о первом подиуме в карьере

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», британский ветеран Льюис Хэмилтон поделился воспоминаниями о своём первом подиуме.

Напомним, Хэмилтон провёл дебютную гонку в марте 2007 года, став третьим на Гран-при Австралии.

«Я помню старт. Это был один из моих лучших, если не лучший, старт, и я почти стал вторым в своей первой гонке.

Когда я вышел из гаража, то увидел отца, и мы не могли поверить в то, что произошло. Это был длинный путь, и мы не раз сомневались в себе. Не сосчитать, сколько раз мы не знали, случится ли задуманное. Было потрачено так много слёз и эмоций, настойчивости и решимости, чтобы я оказался в паддоке», – приводит слова Хэмилтона Fox Sports Australia.

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Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города: