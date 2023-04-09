Глава «Альпин» выступил с просьбой к руководству Формулы-1

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр положительно высказался о текущем перерыве в графике сезона. Напомним, последний Гран-при Австралии прошёл с 31 марта по 2 апреля. Следующий этап в Баку (Азербайджан) пройдёт с 28 по 30 апреля.

«У сотрудников появилось свободное время, предстоит большая работа по изготовлению деталей. С 23 гонками за сезон и множеством идущих друг за другом Гран-при приятно иметь трёхнедельный перерыв, затем перерыв в августе и Рождество.

Возможно, нам попросту повезло, но теперь мы знаем, как поступать правильно. В будущем, возможно, расписание нужно будет сделать именно таким. Я понимаю, сезон только начался, но он состоит не только из начала», – приводит слова Зафнауэра RacingNews365.