Глок: команды Формулы-1 обращают внимание на Нико Хюлькенберга

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Тимо Глок комплиментарно высказался о соотечественнике, гонщике «Хааса» Нико Хюлькенберге, после его выступления на Гран-при Австралии. В Мельбурне Хюлькенберг показал седьмой результат. Его напарник по команде Кевин Магнуссен сошёл, попав в аварию.
«Перед Нико следует снять шляпу! Как же здорово он вернулся! После первых трёх гонок Нико поставил очень чёткий восклицательный знак. Он делает всё правильно и в результате ставит себя в положение, когда другие команды обращают на него внимание.
Нико делает то, что ему нравится, и это отражается на его результатах. Он очень спокойный и очень сосредоточенный. Судя по всему, он здорово поработал на симуляторе. За счёт этого Нико создаёт хорошую базу для гонок перед уикендами. Он едет в хорошем темпе и в данный момент чётко контролирует своего товарища по команде. Кевин Магнуссен наверняка задаст себе какие-то вопросы», — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.
В «Хаасе» показали дизайн шлема Хюлькенберга:
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