Льюис Хэмилтон высказался о новом формате гоночных уикендов, в которых есть спринт

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением об изменениях в формате гоночного уикенда, в которых есть спринтерская гонка. Перед Гран-при Австралии было подтверждено, что ведутся переговоры об изменении расписания следующего этапа в Баку, который является первым спринтерским гоночным уикендом сезона. Сообщалось, что между всеми командами Формулы 1 достигнуто соглашение об изменении формата и проведении двух квалификационных сессий.
«Думаю, что изменения, связанные со спринтерскими гонками, в некоторых моментах можно назвать положительными. Я открыт для изменений, чтобы продолжать делать чемпионат более инклюзивным и привлекательным для фанатов. Мне очень нравится пятница во время спринтерского уикенда, но я бы хотел проводить больше квалификаций, потому что это всегда очень весело. Возможно, мы можем просто внести небольшие изменения для различных гонок. Однако, если взять гонку, где затруднительно обгонять, как в Монако, что ещё мы можем сделать, чтобы сделать её более захватывающей?» — приводит слова Хэмилтона Speedcafe.
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