Тото Вольф высказался о перспективах в Ф-1 в случае появления младшей команды «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о преимуществах, которые могла бы получить команда в случае появления младшего гоночного коллектива по аналогии с «Ред Булл».

«Несомненно, иметь такую команду, как у «Ред Булл», было бы преимуществом, за счёт которого можно было бы лучше оценивать гонщиков. Но это недёшево обходится. В таком случае нужно быть в состоянии позволить себе тратить 100 миллионов долларов за сезон. Я повторю, это лучший способ оценить пилотов, но при этом это очень дорого», — приводит слова Вольфа Motorsport Italia.

Напомним, корпорации «Ред Булл» принадлежит также команда Формула-1 «Альфа Таури».

В «Мерседесе» показали, как вернули Фернадо Алонсо кубок за третье место: