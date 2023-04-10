Тото Вольф высказался о перспективах в Ф-1 в случае появления младшей команды «Мерседеса»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о преимуществах, которые могла бы получить команда в случае появления младшего гоночного коллектива по аналогии с «Ред Булл».
«Несомненно, иметь такую команду, как у «Ред Булл», было бы преимуществом, за счёт которого можно было бы лучше оценивать гонщиков. Но это недёшево обходится. В таком случае нужно быть в состоянии позволить себе тратить 100 миллионов долларов за сезон. Я повторю, это лучший способ оценить пилотов, но при этом это очень дорого», — приводит слова Вольфа Motorsport Italia.
Напомним, корпорации «Ред Булл» принадлежит также команда Формула-1 «Альфа Таури».
В «Мерседесе» показали, как вернули Фернадо Алонсо кубок за третье место:
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