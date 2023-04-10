Штайнер объяснил, что грозило бы «Хаасу», если бы команда продолжила работать с Мазепиным

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер вспомнил о расторжении контракта с россиянином Никитой Мазепиным и компанией «Уралкалий» в марте прошлого года. Решение было обусловлено обострившейся ситуацией на Украине.
«Никита сказал, что не интересуется политикой и просто хочет пилотировать машину. Я понимаю это, но всё было сложнее. Я отправился в свой офис, и на заседании правления у меня спросили, что я думаю как руководитель команды. И мой ответ был таков: «Нужно отказаться от сотрудничества с «Уралкалием». Нужно сменить ливрею и дать об этом знать всему миру».
Если бы мы сохранили «Уралкалий» в качестве спонсора и его название присутствовало бы на нашей ливрее, то нас бы просто распяли СМИ, болельщики и ФИА. Это было бы самоубийством, а у меня и так забот хватает!» — приводит слова Штайнера PlanetF1 со ссылкой на выдержки из его книги.
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