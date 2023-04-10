Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер объяснил, что грозило бы «Хаасу», если бы команда продолжила работать с Мазепиным

Штайнер объяснил, что грозило бы «Хаасу», если бы команда продолжила работать с Мазепиным
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер вспомнил о расторжении контракта с россиянином Никитой Мазепиным и компанией «Уралкалий» в марте прошлого года. Решение было обусловлено обострившейся ситуацией на Украине.

«Никита сказал, что не интересуется политикой и просто хочет пилотировать машину. Я понимаю это, но всё было сложнее. Я отправился в свой офис, и на заседании правления у меня спросили, что я думаю как руководитель команды. И мой ответ был таков: «Нужно отказаться от сотрудничества с «Уралкалием». Нужно сменить ливрею и дать об этом знать всему миру».

Если бы мы сохранили «Уралкалий» в качестве спонсора и его название присутствовало бы на нашей ливрее, то нас бы просто распяли СМИ, болельщики и ФИА. Это было бы самоубийством, а у меня и так забот хватает!» — приводит слова Штайнера PlanetF1 со ссылкой на выдержки из его книги.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

Материалы по теме
Сейвуд: главе «Хайтека» нужно убедить всех в Ф-1, что Мазепин не вовлечён в его проект
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023