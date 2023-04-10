Ферстаппен — Хэмилтону: мы не настолько доминируем, как «Мерседес» в некоторые годы

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу слов гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона о быстроте болида австрийской команды.

Ранее британец заявлял, что никогда не видел такой быстрой машины.

«Я думаю, если вы посмотрите на статистику, то поймёте, что это ложь. Но у нас также очень хорошая машина! В этом, конечно, нет ничего плохого. Но всё же мы не настолько доминируем, как «Мерседес» в некоторые годы.

В течение восьми лет, когда доминировал «Мерседес», мы также пытались сократить разрыв, это единственное, что вы можете сделать!» — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Ранее Ферстаппен объяснил, по его мнению, агрессивную борьбу Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на старте гонки Гран-при Австралии.