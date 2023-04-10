Алонсо: не знаю, смог бы Феттель сейчас так же быстро пилотировать «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о бывшем гонщике команды Себастьяне Феттеле, покинувшем британский гоночный коллектив по окончании прошлого сезона Формулы-1.
«Ушёл ли Феттель слишком рано, учитывая результаты команды? Я не знаю, смог бы он сейчас так же быстро пилотировать «Астон Мартин». Но это уже никогда не узнаешь», — приводит слова Алонсо.
Феттель является чытырёхкратным чемпионом мира. Себастьян начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год Феттель был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул. В 2013 году он стал самым молодым четырёхкратным чемпионом Формулы-1.
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