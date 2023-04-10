Алонсо предположил, от чего будет зависеть успех команд Формулы-1 на ближайших Гран-при

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказал мнение, что на успех в борьбе на предстоящих этапах Формулы-1 большое влияние окажут обновления.
«Похоже, квалификация сейчас играет очень большую роль, ведь гоночный темп очень схож. Думаю, сейчас мы вступаем в ту часть сезона, которая обещает быть крайне интересной. Вопрос в том, какая команда сможет быстрее развивать болид.
Первые три гонки проходили вдали от Европы, и проводить обновления было непросто. Но с этого момента, возможно, мы увидим, что уровень команд немного меняется от гонки к гонке. Многое будет зависеть от того, чьё обновление окажется лучше», — приводит слова Алонсо Motorsport.
Ближайший этап Формулы-1, Гран-при Азербайджана, состоится с 28 по 30 апреля.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
- 10 апреля 2023
-
16:05
-
15:55
-
14:50
-
14:19
-
13:53
-
13:12
-
12:47
-
12:14
-
11:14
-
10:22
-
10:06
-
05:20
-
00:42
-
00:24
- 9 апреля 2023
-
23:09
-
21:47
-
20:34
-
19:41
-
18:41
-
17:35
-
16:28
-
16:23
-
16:04
-
15:43
-
14:39
-
14:30
-
14:26
-
13:17
-
11:50
-
10:59
-
10:51
-
10:38
-
00:42
- 8 апреля 2023
-
23:55
-
23:50