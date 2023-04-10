Алонсо предположил, от чего будет зависеть успех команд Формулы-1 на ближайших Гран-при

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказал мнение, что на успех в борьбе на предстоящих этапах Формулы-1 большое влияние окажут обновления.

«Похоже, квалификация сейчас играет очень большую роль, ведь гоночный темп очень схож. Думаю, сейчас мы вступаем в ту часть сезона, которая обещает быть крайне интересной. Вопрос в том, какая команда сможет быстрее развивать болид.

Первые три гонки проходили вдали от Европы, и проводить обновления было непросто. Но с этого момента, возможно, мы увидим, что уровень команд немного меняется от гонки к гонке. Многое будет зависеть от того, чьё обновление окажется лучше», — приводит слова Алонсо Motorsport.

Ближайший этап Формулы-1, Гран-при Азербайджана, состоится с 28 по 30 апреля.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: