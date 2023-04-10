Перес: между мной и Ферстаппеном больше уважения, чем думают люди

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу отношений с партнёром по команде Максом Ферстаппеном.
«Мы уважаем друг друга гораздо больше, чем люди могут подумать. За кулисами в команде царит отличная атмосфера. Между обеими сторонами гаража существует большое уважение. Я думаю, мы оба достаточно зрелые, чтобы понимать, что правильно, а что нет. Пока это так, я не ожидаю никаких изменений.
Никто не находится в лучшей форме, чем Макс, в этом нет никаких сомнений. В сочетании с командой и машиной его определённо труднее всего победить. Поэтому я должен выкладываться по максимуму и показывать свой высокий уровень каждый уикенд.
Наличие Макса в команде в качестве ориентира определённо делает тебя лучшей версией себя. Он заставляет выжимать из себя всё», — приводит слова Переса Motorsport.
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