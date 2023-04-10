Штайнер: не думаю, что у «Ред Булл» будет такое преимущество через 20 гонок

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что действующий лидер сезона, австрийская команда «Ред Булл» в скором времени столкнётся с более серьёзной конкуренцией.

«Спорт – главная составляющая, которая у нас должна быть. Шоу второстепенно, и я считаю, что этот момент уладится. Впереди у нас идёт отличная борьба между Чеко и Максом, которая, похоже, не обходится без шоу. Шоу есть, и я не беспокоюсь о новой аудитории.

Я считаю, что действующий регламент работает. Очевидно, сейчас у «Ред Булл» есть преимущество, но я не считаю, что они будут иметь его через 20 гонок. Я не считаю так, потому что все остальные сократят отставание. Надеюсь, мы узнаем, как «Ред Булл» вышли вперёд», – приводит слова Штайнера издание Motorsport.