Зафнауэр: правила Формулы-1 в порядке, несмотря на хаос в Австралии

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр прокомментировал массовое недовольство, возникшее после Гран-при Австралии. Напомним, гонка на Гран-при Австралии трижды была прервана красными флагами из-за аварий.
«Правила в порядке, поскольку невозможно предусмотреть все сценарии. В этой ситуации если вы скажете: «Хорошо, давайте изменим правила, потому что это помогло бы конкретно сейчас», то будут и другие ситуации, когда произойдёт обратное. Правила таковы, каковы они есть, вы не можете менять их во время гонки.
После сезона, если оглянуться назад, будет 50/50, хорошо это или плохо, потому что у нас будет так много различных сценариев, когда в одно время это помогает, а в другое — нет. Поэтому я думаю, что правила хороши в том виде, в котором они есть сейчас. Вы должны установить правила в самом начале и придерживаться их», — приводит слова Зафнауэра Autosport.
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