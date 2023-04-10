Эксперт: Хэмилтон будет агрессивен с Ферстаппеном, потому что знает, что не возьмёт титул

Известный обозреватель Ф-1 Тед Кравиц считает, что семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон будет навязывать агрессивную борьбу голландцу Максу Ферстаппену в нынешнем сезоне.
«Меня восхищает тот факт, что у нас получился полный переворот ситуации по сравнению с периодом с 2014 по 2021 год, когда Хэмилтон боролся за чемпионство, осознавая, что у него лучшая машина, и перестраховывался.
Затем появился выскочка Ферстаппен, желающий занять его место. Теперь же Хэмилтон бросает вызов Ферстаппену, говоря: «Я готов взять на себя риски». Хэмилтон знает, что не выиграет чемпионат в этом году, если только не случится что-нибудь странное. Вот почему он может позволить себе быть агрессивным с Ферстаппеном», – приводит слова Кравица Sky Sports.
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