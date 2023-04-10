Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт: Хэмилтон будет агрессивен с Ферстаппеном, потому что знает, что не возьмёт титул

Эксперт: Хэмилтон будет агрессивен с Ферстаппеном, потому что знает, что не возьмёт титул
Аудио-версия:
Комментарии

Известный обозреватель Ф-1 Тед Кравиц считает, что семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон будет навязывать агрессивную борьбу голландцу Максу Ферстаппену в нынешнем сезоне.

«Меня восхищает тот факт, что у нас получился полный переворот ситуации по сравнению с периодом с 2014 по 2021 год, когда Хэмилтон боролся за чемпионство, осознавая, что у него лучшая машина, и перестраховывался.

Затем появился выскочка Ферстаппен, желающий занять его место. Теперь же Хэмилтон бросает вызов Ферстаппену, говоря: «Я готов взять на себя риски». Хэмилтон знает, что не выиграет чемпионат в этом году, если только не случится что-нибудь странное. Вот почему он может позволить себе быть агрессивным с Ферстаппеном», – приводит слова Кравица Sky Sports.

Материалы по теме
«В это нельзя было поверить». Хэмилтон рассказал о первом подиуме в карьере
Материалы по теме
Зачем смотреть Ф-1, если чемпион известен после третьей гонки? Сразу 7 достойных причин
Зачем смотреть Ф-1, если чемпион известен после третьей гонки? Сразу 7 достойных причин
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023