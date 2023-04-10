Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это фантастика». Босс «Астон Мартин» прокомментировал начало сезона для своей команды

«Это фантастика». Босс «Астон Мартин» прокомментировал начало сезона для своей команды
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак дал комментарий по поводу старта сезона для своей команды и отдельно отметил заслуги испанского пилота Фернандо Алонсо.

«Это просто фантастика. Если бы мне кто-то сказал, что у нас будет три подиума после трёх гонок в начале сезона, я бы не поверил ему.

Этими тремя финишами на подиуме Фернандо Алонсо показал, что он настоящий чемпион мира. Он просто невероятен. Алонсо всегда стабилен и последователен. Он всегда был в форме, на всех сессиях в этом сезоне. В каждой свободной практике он был на вершине вместе с нами. Ему всегда удаётся ездить на пределе», — приводит слова Крака RacingNews365.

После трёх стартовых этапов Гран-при Формулы-1 Фернандо Алонсо занимает третье место в личном зачёте с 45 очками. Его партнёр Лэнс Стролл набрал 20 очков. «Астон Мартин» в Кубке конструкторов занимает второе место с 65 очками.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023