«Это фантастика». Босс «Астон Мартин» прокомментировал начало сезона для своей команды

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак дал комментарий по поводу старта сезона для своей команды и отдельно отметил заслуги испанского пилота Фернандо Алонсо.
«Это просто фантастика. Если бы мне кто-то сказал, что у нас будет три подиума после трёх гонок в начале сезона, я бы не поверил ему.
Этими тремя финишами на подиуме Фернандо Алонсо показал, что он настоящий чемпион мира. Он просто невероятен. Алонсо всегда стабилен и последователен. Он всегда был в форме, на всех сессиях в этом сезоне. В каждой свободной практике он был на вершине вместе с нами. Ему всегда удаётся ездить на пределе», — приводит слова Крака RacingNews365.
После трёх стартовых этапов Гран-при Формулы-1 Фернандо Алонсо занимает третье место в личном зачёте с 45 очками. Его партнёр Лэнс Стролл набрал 20 очков. «Астон Мартин» в Кубке конструкторов занимает второе место с 65 очками.
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