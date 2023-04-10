Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это было правильное решение». Масса назвал причину успеха «Астон Мартин» в сезоне-2023

«Это было правильное решение». Масса назвал причину успеха «Астон Мартин» в сезоне-2023
Комментарии

Вице-чемпион мира бразилец Фелипе Масса высказался о прогрессе британской команды «Астон Мартин» в нынешнем сезоне.

«Ещё несколько лет назад «Астон Мартин» гонялся, как «Рейсинг Поинт». Тогда машина была очень похожа на «Мерседес», но затем правила изменились, и копирование стало невозможным.

«Астон Мартин» начали принимать на работу людей из «Ред Булл», включая очень хорошего технического директора [Дэна Фэллоуза], который и построил эту машину. Это было правильное решение.

Почему «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» не поступили так же? Из-за своей гордости они ищут людей только среди своих. Но посмотрите на «Ред Булл»: в своё время они пригласили Эдриана Ньюи», – приводит слова Массы издание RacingNews365.

Материалы по теме
Алонсо: не знаю, смог бы Феттель сейчас так же быстро пилотировать «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023