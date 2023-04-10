«Это было правильное решение». Масса назвал причину успеха «Астон Мартин» в сезоне-2023

Вице-чемпион мира бразилец Фелипе Масса высказался о прогрессе британской команды «Астон Мартин» в нынешнем сезоне.

«Ещё несколько лет назад «Астон Мартин» гонялся, как «Рейсинг Поинт». Тогда машина была очень похожа на «Мерседес», но затем правила изменились, и копирование стало невозможным.

«Астон Мартин» начали принимать на работу людей из «Ред Булл», включая очень хорошего технического директора [Дэна Фэллоуза], который и построил эту машину. Это было правильное решение.

Почему «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» не поступили так же? Из-за своей гордости они ищут людей только среди своих. Но посмотрите на «Ред Булл»: в своё время они пригласили Эдриана Ньюи», – приводит слова Массы издание RacingNews365.