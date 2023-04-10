Фернандо Алонсо назвал величайшего соперника в карьере
Поделиться
Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин», испанец Фернандо Алонсо, успешно проводящий свой 20-й сезон в Формуле-1, назвал, по его мнению, величайшего соперника в карьере. Им оказался семикратный чемпион мира, легендарный немец Михаэль Шумахер.
«Трудно выбрать одного, потому что все мои соперники были очень талантливыми пилотами… Когда я только пришёл в этот спорт, Михаэль Шумахер доминировал в гонках. Вероятно, борьба с ним стала бы моим выбором. Соперничество с Михаэлем было особенным», – сказал Алонсо в интервью YouTube-каналу Bang & Olufsen.
Ранее в интервью Алонсо предположил, от чего будет зависеть успех команд Формулы-1 на ближайших Гран-при.
Материалы по теме
Материалы по теме
В «Мерседесе» показали, как вернули кубок за третье место в «Астон Мартин»:
Комментарии
- 10 апреля 2023
-
21:12
-
20:52
-
20:13
-
19:16
-
18:29
-
18:08
-
17:24
-
16:05
-
15:55
-
14:50
-
14:19
-
13:53
-
13:12
-
12:47
-
12:14
-
11:14
-
10:22
-
10:06
-
05:20
-
00:42
-
00:24
- 9 апреля 2023
-
23:09
-
21:47
-
20:34
-
19:41
-
18:41
-
17:35
-
16:28
-
16:23
-
16:04
-
15:43
-
14:39
-
14:30
-
14:26
-
13:17
Партнерский контент