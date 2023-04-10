Фернандо Алонсо назвал величайшего соперника в карьере

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин», испанец Фернандо Алонсо, успешно проводящий свой 20-й сезон в Формуле-1, назвал, по его мнению, величайшего соперника в карьере. Им оказался семикратный чемпион мира, легендарный немец Михаэль Шумахер.

«Трудно выбрать одного, потому что все мои соперники были очень талантливыми пилотами… Когда я только пришёл в этот спорт, Михаэль Шумахер доминировал в гонках. Вероятно, борьба с ним стала бы моим выбором. Соперничество с Михаэлем было особенным», – сказал Алонсо в интервью YouTube-каналу Bang & Olufsen.

Ранее в интервью Алонсо предположил, от чего будет зависеть успех команд Формулы-1 на ближайших Гран-при.

В «Мерседесе» показали, как вернули кубок за третье место в «Астон Мартин»: