Алонсо сказал, какое воспоминание в Формуле-1 считает самым ярким
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин», испанец Фернандо Алонсо, проводящий свой 20-й сезон в Формуле-1, назвал ярчайшее воспоминание в карьере.
«Все воспоминания, связанные с разными командами, неотрывны от результатов. В «Феррари» я выбрал бы первую гонку, в которой победил. В «Астон Мартин» это будет последний уикенд, где мы встали на подиум. А в «Рено» я выберу завоевание титула.
Самое яркое воспоминание? Это всегда первый титул. Завоевание второго тоже было эмоциональным, но в первый раз вы осуществляете мечту, цель жизни. Вот почему я выберу это», – сказал Алонсо в интервью YouTube-каналу Bang & Olufsen.
Ранее Алонсо назвал величайшего соперника в карьере.
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Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:
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