Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо сказал, какое воспоминание в Формуле-1 считает самым ярким

Алонсо сказал, какое воспоминание в Формуле-1 считает самым ярким
Комментарии

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин», испанец Фернандо Алонсо, проводящий свой 20-й сезон в Формуле-1, назвал ярчайшее воспоминание в карьере.

«Все воспоминания, связанные с разными командами, неотрывны от результатов. В «Феррари» я выбрал бы первую гонку, в которой победил. В «Астон Мартин» это будет последний уикенд, где мы встали на подиум. А в «Рено» я выберу завоевание титула.

Самое яркое воспоминание? Это всегда первый титул. Завоевание второго тоже было эмоциональным, но в первый раз вы осуществляете мечту, цель жизни. Вот почему я выберу это», – сказал Алонсо в интервью YouTube-каналу Bang & Olufsen.

Ранее Алонсо назвал величайшего соперника в карьере.

Материалы по теме
Фернандо Алонсо назвал величайшего соперника в карьере

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023