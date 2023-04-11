Вольф ответил, повлияет ли ограничение бюджета на отставание «Мерседеса» от «Ред Булл»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф ответил, повлияет ли ограничение бюджета команды на отставание от лидера чемпионата – австрийского коллектива «Ред Булл».

«Это не так уж и важно. Мы не работаем над двумя концепциями сразу, потому что не уверены, что пойдём по одному выбранному пути. Ограничение бюджета ничего не меняет. Очевидно, если вы отстаёте на секунду, то вам предстоит большой путь, чтобы наверстать упущенное, но мы надеемся, что наша логика приблизит нас к лидерам», – цитирует Вольфа Sky Sports.

После трёх этапов нового сезона Формулы-1 «Мерседес» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов с 56 очками. Пилоты команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл набрали 38 и 18 очков соответственно.