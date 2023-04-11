Вассёр объяснил, почему «Феррари» не откажется от выбранной концепции развития болида

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команда будет продолжать работать над раскрытием потенциала нынешнего болида, совершенствуя его за счёт обновлений.

«Не хочу сказать, что сделать новый проект в течение сезона, с нуля создать новую машину, учитывая ограничения бюджета и времени работы в аэродинамической трубе, невозможно, но это было бы очень сложно. Кроме того, есть ощущение, и я надеюсь, что мы правы и движемся в правильном направлении, что у нас ещё есть много возможностей для улучшения машины. Пока мы всё ещё в состоянии развивать машину. Так что я думаю, имеет смысл двигаться в этом направлении», — приводит слова Вассёра The Race.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: