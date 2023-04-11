Вассёр объяснил, почему «Феррари» не откажется от выбранной концепции развития болида
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команда будет продолжать работать над раскрытием потенциала нынешнего болида, совершенствуя его за счёт обновлений.
«Не хочу сказать, что сделать новый проект в течение сезона, с нуля создать новую машину, учитывая ограничения бюджета и времени работы в аэродинамической трубе, невозможно, но это было бы очень сложно. Кроме того, есть ощущение, и я надеюсь, что мы правы и движемся в правильном направлении, что у нас ещё есть много возможностей для улучшения машины. Пока мы всё ещё в состоянии развивать машину. Так что я думаю, имеет смысл двигаться в этом направлении», — приводит слова Вассёра The Race.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
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