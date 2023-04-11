Сайнс: «Феррари» понимает, где ошиблась, и знает, в чём сильные стороны «Ред Булл»
Поделиться
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1. После трёх Гран-при «Скудерия» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов (26 очков).
«Мы на одном уровне с «Мерседесом» в гоночном темпе и не слишком далеки от «Астон Мартин», однако есть одна команда, которая добилась успеха, и это снова в какой-то степени ставит нас в тупик. Но, по крайней мере, мы знаем, а я думаю, мы знаем, где мы ошиблись. Нам абсолютно ясно, в чём заключаются слабые стороны нашей машины и в чём – сильные стороны «Ред Булл». И теперь вся команда работает в этом направлении, пытаясь сократить дефицит», — приводит слова Сайнса Crash.net.
Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»:
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
12:18
-
11:43
-
11:07
-
10:03
-
00:42
- 10 апреля 2023
-
23:38
-
22:27
-
22:08
-
21:12
-
20:52
-
20:13
-
19:16
-
18:29
-
18:08
-
17:24
-
16:05
-
15:55
-
14:50
-
14:19
-
13:53
-
13:12
-
12:47
-
12:14
-
11:14
-
10:22
-
10:06
-
05:20
-
00:42
-
00:24
- 9 апреля 2023
-
23:09
-
21:47
-
20:34
-
19:41
-
18:41
-
17:35
Партнерский контент