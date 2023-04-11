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Сайнс: «Феррари» понимает, где ошиблась, и знает, в чём сильные стороны «Ред Булл»

Сайнс: «Феррари» понимает, где ошиблась, и знает, в чём сильные стороны «Ред Булл»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1. После трёх Гран-при «Скудерия» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов (26 очков).

«Мы на одном уровне с «Мерседесом» в гоночном темпе и не слишком далеки от «Астон Мартин», однако есть одна команда, которая добилась успеха, и это снова в какой-то степени ставит нас в тупик. Но, по крайней мере, мы знаем, а я думаю, мы знаем, где мы ошиблись. Нам абсолютно ясно, в чём заключаются слабые стороны нашей машины и в чём – сильные стороны «Ред Булл». И теперь вся команда работает в этом направлении, пытаясь сократить дефицит», — приводит слова Сайнса Crash.net.

Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»:

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