«Мы сходимся во многих вещах по поводу болида». Норрис высказался о Пиастри

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу своего партнёра по команде Оскара Пиастри.

«Я не хочу его слишком сильно хвалить! Но он делает очень хорошую работу. Он хорошо понимает машину, но управлять ею нелегко. Думаю, это было ясно на примере прошлых гонщиков и комментариев, которые я делал на протяжении многих лет.

Недавно впервые в этом году попал в третий сегмент квалификации, так что он держит меня в напряжении.

Наши комментарии по поводу болида во многом совпадают. Такого не было, когда в команде были предыдущие пилоты. Мы сходимся во многих вещах, поэтому команде легче принимать решения по поводу нововведений в машине», — приводит слова Норриса Racingnews365.

На Гран-при Австралии Пиастри и Норрис набрали первые очки в нынешнем сезоне. Для Оскара это первые очки в карьере в Формуле-1.