Вассёр высказался о мотивации Леклера после двух сходов в трёх Гран-при этого сезона Ф-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что пилот команды Шарль Леклер сохраняет боевой настрой, несмотря на разочаровывающее начало нового сезона Формулы-1. Напомним, Леклер сошёл на Гран-при Бахрейна и этапе в Мельбурне. Седьмой результат он показал на Гран-при Саудовской Аравии.

«У меня абсолютно нет сомнений в мотивации Шарля. Конечно, начало сезона совсем не идеальное. У нас был сход в Бахрейне, затем штраф в Джидде и сход в Мельбурне. Это совсем не входило в наши планы. Но мотивация всё ещё присутствует. У меня хорошие отношения с Шарлем. Мотивация совсем не является проблемой. Конечно, результаты не такие, какие мы ожидали. Но мы это прекрасно понимаем», — приводит слова Вассёра Motorsport.

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