«Заплакал не от радости». Журналист раскритиковал Переса за отказ сделать фото с его сыном

Журналист ESPN Мигель Гонсалес опубликовал в социальных сетях пост, в котором раскритиковал гонщика «Ред Булл» Серхио Переса за отказ сделать фото с его сыном.

«Хочу сказать спасибо Серхио Пересу за то, что он проигнорировал моего сына, отвернувшись от него, когда выходил из ресторана. Я подошёл к нему, чтобы спросить, может ли он с ним сфотографироваться. Он сказал, что пришёл сюда со своей семьёй, и отказался.

Мой ребёнок подождал, пока они закончат ужин и уйдут, чтобы не вмешиваться в их вечер. Очень жаль, что вас смущает, когда ребёнок просит у вас фото. Хотя у вас есть полное право отказать. На этот раз мой сын плакал не от радости», — написал Гонсалес.

Позже Гонсалес принёс извинения за резкие высказывания:

«Сегодня я должен извиниться перед Серхио Пересом. Я согласен с тем, что у него было право отказаться. Моя реакция была неправильной. Приношу искренние извинения».