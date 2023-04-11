«Заплакал не от радости». Журналист раскритиковал Переса за отказ сделать фото с его сыном

Журналист ESPN Мигель Гонсалес опубликовал в социальных сетях пост, в котором раскритиковал гонщика «Ред Булл» Серхио Переса за отказ сделать фото с его сыном.
«Хочу сказать спасибо Серхио Пересу за то, что он проигнорировал моего сына, отвернувшись от него, когда выходил из ресторана. Я подошёл к нему, чтобы спросить, может ли он с ним сфотографироваться. Он сказал, что пришёл сюда со своей семьёй, и отказался.
Мой ребёнок подождал, пока они закончат ужин и уйдут, чтобы не вмешиваться в их вечер. Очень жаль, что вас смущает, когда ребёнок просит у вас фото. Хотя у вас есть полное право отказать. На этот раз мой сын плакал не от радости», — написал Гонсалес.
Позже Гонсалес принёс извинения за резкие высказывания:
«Сегодня я должен извиниться перед Серхио Пересом. Я согласен с тем, что у него было право отказаться. Моя реакция была неправильной. Приношу искренние извинения».
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