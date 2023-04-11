Гюнтер Штайнер: не стоит забывать, что «Ред Булл» получил штраф в прошлом году

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о выступлении команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1. После трёх Гран-при гоночный коллектив из Австрии уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 123 очка. У ближайшего преследователя, команды «Астон Мартин», 65 баллов.

«Все будут усердно работать, и никогда не стоит забывать, что «Ред Булл» получил штраф в прошлом году. В этом году они будут меньше времени проводить в аэродинамической трубе, поэтому в теории не будут двигаться вперёд высокими темпами», — приводит слова Штайнера Formel1.de.

Напомним, из-за перерасхода средств в сезоне-2021 австрийская команда получила дополнительные ограничения на работу в аэродинамической трубе в этом сезоне Формулы-1. «Ред Булл» разрешено использовать лишь 63% от базового времени вместо положенных победителю Кубка конструкторов 70%.

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1: