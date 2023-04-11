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Марк Маркес пропустит Гран-при США из-за травмы

Марк Маркес пропустит Гран-при США из-за травмы
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Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес, восстанавливающийся после операции на правой руке, пропустит третий этап MotoGP, который пройдёт 15–16 апреля в США, сообщает пресс-служба «Хонды».

Напомним, Маркес получил перелом первой пястной кости на Гран-при Португалии, столкнувшись с соотечественником Хорхе Мартином, а потом врезавшись в португальца Мигеля Оливейру. По итогам заезда испанец получил штраф – два длинных круга на этапе в Аргентине, где он не выступил.

MotoGP. Гран-при Аргентины. Гонка

1. Марко Бедзекки («Дукати») — 44.28,518.
2. Жоанн Зарко («Дукати») +4,085.
3. Алекс Маркес («Дукати») +4,681.
4. Франко Морбиделли +7,581.
5. Хорхе Мартин («Дукати») +9,746.
6. Джек Миллер («КТМ») +10,562.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +11,095.
8. Лука Марини («Дукати») +13,694.
9. Алекс Ринс («Хонда») +14,327.
10. Фабио Ди Джаннанторио («Дукати») +18,515.

16. Франческо Баньяя («Дукати»).

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