Марк Маркес пропустит Гран-при США из-за травмы

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес, восстанавливающийся после операции на правой руке, пропустит третий этап MotoGP, который пройдёт 15–16 апреля в США, сообщает пресс-служба «Хонды».

Напомним, Маркес получил перелом первой пястной кости на Гран-при Португалии, столкнувшись с соотечественником Хорхе Мартином, а потом врезавшись в португальца Мигеля Оливейру. По итогам заезда испанец получил штраф – два длинных круга на этапе в Аргентине, где он не выступил.

MotoGP. Гран-при Аргентины. Гонка

1. Марко Бедзекки («Дукати») — 44.28,518.

2. Жоанн Зарко («Дукати») +4,085.

3. Алекс Маркес («Дукати») +4,681.

4. Франко Морбиделли +7,581.

5. Хорхе Мартин («Дукати») +9,746.

6. Джек Миллер («КТМ») +10,562.

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +11,095.

8. Лука Марини («Дукати») +13,694.

9. Алекс Ринс («Хонда») +14,327.

10. Фабио Ди Джаннанторио («Дукати») +18,515.

…

16. Франческо Баньяя («Дукати»).