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Штайнер: после успеха пилоты говорят «я», а если результат плох — «мы»

Штайнер: после успеха пилоты говорят «я», а если результат плох — «мы»
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер, выпустивший книгу под названием Surviving to Drive, иронично высказался в ней о менталитете пилотов Формулы-1, которые, по его мнению, склонны присваивать себе командную работу в случае успеха.

«Меня забавляет язык, которым пользуются пилоты, и мы обсуждали это с коллегами. Если пилот выступает успешно, то после Гран-при в интервью говорит «я». А если результат дерьмовый, тогда он говорит «мы». Умно. Не знаю, учатся ли они этому или им это дано.

Помню, один из руководителей команд сказал мне: «Что ещё за «мы», чёрт возьми? Разве в чёртовом болиде ещё кто-то сидит?» – написал Штайнер.

Ранее Штайнер рассказал, как отреагировал на аварию Мика Шумахера в первой тренировке Гран-при Японии 2022 года.

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