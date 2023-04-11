Штайнер: Хэмилтон и Ферстаппен побеждали в чемпионатах, но пока никто не покупал титул

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил мнение, что деньги не являются ключевым фактором для того, чтобы стать чемпионом мира.

«Естественно, для гонок нужны деньги. Но посмотрите на сегодняшний пелотон, там есть гонщики, которые начали без денег. Пример — Льюис Хэмилтон. Отец Макса Ферстаппена тоже гонялся в Формуле-1, но денег у него не было, и у Йоса была не лучшая репутация. Не будь Макс талантливым, ему бы это не помогло.

Так что таланты, на мой взгляд, пробиваются вперёд. Конечно, деньги тоже влияют на карьеру. Больше, чем в футболе. Я был бы Пиноккио, если бы отрицал такие вещи. Но в итоге пилоту необходим талант. Хэмилтон побеждал в чемпионатах, Ферстаппен побеждал в чемпионатах. Это талант. Никто пока что не покупал себе титул», — цитирует Штайнера The Times.