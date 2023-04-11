Глава «Астон Мартин» назвал исключительное качество Фернандо Алонсо

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о лидере команды и двукратном чемпионе мира испанском ветеране Фернандо Алонсо.

«Я считаю, что самое важное — это скорость и желание оставаться конкурентоспособным. Я не люблю говорить о возрасте Фернандо, о своём возрасте, кстати. Важно, как вы поддерживаете себя в форме и каково ваше желание добиться успеха. И это то, в чём Фернандо является выдающимся», – приводит слова Крака издание Raivngnews365.

Напомним, Алонсо стал призёром всех трёх Гран-при (Бахрейна, Саудовской Аравии и Австралии), прошедших на старте чемпионата. Ранее в интервью испанец, проводящий 20-й сезон в Формуле-1, назвал величайшего соперника в карьере.

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