Риккардо: не хочу вернуться и страдать на 18-м месте

Австралийский резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо объяснил, почему не хочет возвращаться на трассу в качестве боевого пилота в команду-аутсайдер.

«В этом году я должен понять, чего хочу, а чего нет. И я уже знаю ответ на этот вопрос. Я не хочу начинать с самого начала. Не хочу вернуться и страдать на 18-м месте. Мне не нужно просто возвращение любой ценой. Всё, чего я хочу, — сражаться с лидерами», — приводит слова Риккардо Motorsport Week.

В прошлом сезоне Даниэль Риккардо выступал за «Макларен». Австралиец покинул команду, уступив место молодому соотечественнику Оскару Пиастри. Риккардо, в свою очередь, подписал контракт с «Ред Булл» в качестве резервного гонщика. Им также интересовался «Хаас».