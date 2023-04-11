Риккардо: не хочу вернуться и страдать на 18-м месте
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Австралийский резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо объяснил, почему не хочет возвращаться на трассу в качестве боевого пилота в команду-аутсайдер.
«В этом году я должен понять, чего хочу, а чего нет. И я уже знаю ответ на этот вопрос. Я не хочу начинать с самого начала. Не хочу вернуться и страдать на 18-м месте. Мне не нужно просто возвращение любой ценой. Всё, чего я хочу, — сражаться с лидерами», — приводит слова Риккардо Motorsport Week.
В прошлом сезоне Даниэль Риккардо выступал за «Макларен». Австралиец покинул команду, уступив место молодому соотечественнику Оскару Пиастри. Риккардо, в свою очередь, подписал контракт с «Ред Булл» в качестве резервного гонщика. Им также интересовался «Хаас».
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