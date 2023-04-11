Глава «Макларена» высказался о запрете ФИА на командные празднования после гонок

Глава «Макларена» Зак Браун прокомментировал заявление директора Международной автомобильной федерации (ФИА) Нильса Виттиха, сообщившего, что членам команд не разрешается перелезать через ограждение, отделяющее пит-лейн от трассы, на протяжении всего уикенда Ф-1.

Это правило не даёт членам гоночных коллективов отпраздновать успешное выступление вместе с пилотами, что, по мнению некоторых представителей паддока, идёт вразрез с традициями гоночной серии.

«Я не знаю, что вызвало необходимость изменить правила. У меня нет информации об инцидентах. Хотя безопасность критически важна для всех нас, и если ФИА считает, что это потенциально опасно, и таковы правила, то мы последуем им», – приводит слова Брауна издание GPFans.