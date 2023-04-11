Ник де Врис: я вижу прогресс у себя, но всем не угодишь

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис отреагировал на критику в свой адрес за слабый старт сезона-2023. У нидерландского гонщика после трёх этапов Гран-при ни одного набранного очка.
«Доволен ли я стартом? Неподходящее слово. Но я вижу прогресс в последние два гоночных уикенда. Когда ты ближе к хвосту пелотона, как в этом случае, то необходимо, чтобы многое сложилось в твою пользу.
Все смотрят гонки, и у всех своё мнение. Я это уважаю, но всем не угодишь. Есть фанаты, есть недоброжелатели. Думаю, со временем ситуация наладится, я с командой упорно работаю над этим. На самом деле гонщики сражаются за выживание. Причина в том, что спрос на место в кокпите превышает предложение. Так что давление есть, но это не отличается от других сезонов в других сериях», — цитирует Ника де Вриса Formule1.
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