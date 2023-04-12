Хилл: «Мерседес» добился прогресса в посягательстве на конкуренцию с «Ред Булл»

Чемпион мира 1996 года, а ныне эксперт и аналитик британец Деймон Хилл положительно высказался о выступлении «Мерседеса» на минувшем Гран-при Австралии. Напомним, Льюис Хэмилтон финишировал вторым, а его напарник Джордж Расселл сошёл из-за возгорания мотора.

«Похоже, что «Мерседес» добился определённого прогресса в посягательстве на то, чтобы бросить вызов «Ред Булл». Хотя первые гонки могут ввести в заблуждение. Изначально мы схватились за голову, но в Саудовской Аравии всё стало намного интересней.

Мне показалось, что я увидел отголоски былого «Мерседеса», сделавшего скачок после пятничных заездов. В квалификации машина выглядела совершенно по-другому», – сказал Хилл в подкасте F1 Nation.