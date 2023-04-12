Пиастри выступил за сохранение весеннего перерыва в календаре Ф-1

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри положительно высказался о текущем перерыве в графике сезона. Напомним, последний Гран-при Австралии прошёл с 31 марта по 2 апреля. Следующий этап в Баку (Азербайджан) пройдёт с 28 по 30 апреля.
«Для меня это хорошая возможность подумать о первых трёх гонках своей карьеры в Формуле-1 и понять, что получилось, а что нет. Небольшая перезагрузка до конца года, которая, как я считаю, пойдёт на пользу всем», – приводит слова Пиастри издание GPFans.
Напомним, на минувшем Гран-при Австралии австралиец занял восьмое место, набрав первые очки в карьере.
Ранее с просьбой сохранить весенний перерыв в календаре Ф-1 выступил глава «Альпин» Отмар Зафнауэр.
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