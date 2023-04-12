Пилота NASCAR отстранили от гонок за нападение на женщину, в мае его ждёт суд

Американский гонщик команды NASCAR Cup Series Rick Ware Racing Коди Уэйр был отстранён ассоциацией на неопределённый срок из-за обвинений в домашнем насилии, сообщает пресс-служба серии.
Уэйр был арестован в Северной Каролине за нападение на женщину. Как гласят полицейские записи, спортсмен напал на женщину и пытался задушить её. Коди пропустил этап NASCAR в Бристоле в минувшие выходные «по семейным обстоятельствам», однако, как выяснилось, причиной этого стал именно арест.
Первое заседание окружного суда над Уэйром состоится 1 мая 2023 года. Коди был освобождён под залог в размере $ 3 тыс.
Пока неизвестно, кто заменит Уэйра в составе команды Rick Ware Racing, принадлежащей его отцу. В команде выпустили заявление, согласно которому о замене на этап в Мартинсвилле будет объявлено в ближайшие дни. Следующая гонка NASCAR состоится в это воскресенье, 16 апреля.
Примечательно, что в октябре позапрошлого года брат Коди — Карсон Уэйр — также попал под арест за нападение и порчу чужого имущества. Тогда NASCAR также отстранила Карсона на неопределённый срок, однако в июне 2022 года отменила дисквалификацию. При этом Карсон в чемпионат так и не вернулся.
Что касается Коди Уэйра, то, по его собственным признаниям, он страдает от вспышек гнева, вызванных в том числе и синдромом Аспергера.
Лучшим результатом Коди в нынешнем сезоне стало 14-е место на финише «Дайтоны-500».
- 12 апреля 2023
-
02:56
-
01:02
-
00:54
-
00:24
- 11 апреля 2023
-
23:44
-
22:51
-
21:59
-
20:48
-
20:32
-
19:57
-
19:17
-
18:44
-
17:52
-
17:30
-
16:21
-
15:07
-
14:46
-
14:09
-
13:26
-
12:59
-
12:18
-
11:43
-
11:07
-
10:03
-
00:42
- 10 апреля 2023
-
23:38
-
22:27
-
22:08
-
21:12
-
20:52
-
20:13
-
19:16
-
18:29
-
18:08
-
17:24