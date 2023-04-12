Джордж Расселл назвал теннисиста, за которым следил больше всего
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Британский пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Джордж Расселл признался, что из всех теннисистов больше всего следил за выступлениями 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», швейцарца Роджера Федерера.
«Мне очень нравится теннис. Я всегда смотрю большие матчи. Думаю, Роджер всегда был тем, за кем я следил больше всего», — сказал Расселл во время посещения турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Напомним, Федерер объявил об уходе из тенниса в сентябре прошлого года. Прощальный матч он провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.
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