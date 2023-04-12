Алонсо: единственное, что имеет значение для пилота — это победы в Гран-при и рекорды
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин», испанец Фернандо Алонсо, проводящий свой 20-й сезон в Формуле-1, рассказал, что, по его мнению, является самым важным для карьеры гонщика.
«Когда вы выступаете в Формуле-1 на протяжении многих лет, то, скорее всего, вы начинаете бить различные рекорды. Мне кажется, единственное, что имеет значение для пилота — это победы в Гран-при и обновлённые рекорды. В моём случае многое уже недостижимо, потому что Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон выиграли по семь титулов и лишили меня такой возможности. Но именно это и было бы моей целью изначально», — приводит слова Алонсо GPFans.
Ранее Алонсо назвал ярчайшее воспоминание в карьере.
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