Том Кларксон: Ферстаппен — это Алонсо сезона-2005/2006, он хочет уничтожать соперников

Ведущий пресс-конференции ФИА Том Кларксон поделился мнением о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Он хочет не просто побеждать. Он хочет уничтожать соперников вокруг себя, своих ближайших конкурентов, и классический пример тому был в Саудовской Аравии. Он начал гонку 15-м, блестяще её провёл и финишировал вторым. Тем не менее он был очень разочарован и сказал: «Я здесь не для того, чтобы финишировать вторым». И теперь посмотрите на выступление Переса в Мельбурне. Он стартовал с пит-лейна, финишировал пятым и был очень счастлив. Да, Льюис Хэмилтон чрезвычайно конкурентоспособен. То же самое можно сказать и о Шарле Леклере. Но в Максе есть безжалостность, которую я не вижу в других.
Чем больше я смотрю на Макса, тем больше он напоминает мне Фернандо Алонсо. Макс — это Фернандо Алонсо сезона-2005/2006», — приводит слова Кларксона Yahoo Sports со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.
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