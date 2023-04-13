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Владимир Чагин — лидер в рейтинге лучших гонщиков России по версии читателей «Чемпионата»

Легендарный гонщик, а ныне руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин возглавил рейтинг лучших гонщиков в истории российского автоспорта по версии читателей «Чемпионата». Семикратный победитель ралли-марафона «Дакар» (2000, 2002–2004, 2006, 2010–2011) занимает первое место в голосовании, которое продолжалось два месяца.

Отметим, что на втором месте оказался трёхкратный чемпион и двукратный вице-чемпион RDS GP Георгий Чивчян, которого крайне активно поддержали поклонники дрифта. В какой-то момент Чивчян даже опередил Чагина, однако болельщики команды «КАМАЗ-мастер» сумели «контратаковать» и вернуть лидерство Царю «Дакара».

На третьей позиции — ещё один дрифтер, Аркадий Цареградцев, опередивший сразу четырёх представителей «КАМАЗ-мастер» — Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Фирдауса Кабирова.

Лучшим из российских гонщиков Формулы-1 в голосовании болельщиков оказался Даниил Квят, занимающий девятое место. Никита Мазепин замыкает рейтинг из-за большого числа голосов против, хотя по лайкам экс-пилот «Хааса» опередил трёх конкурентов.