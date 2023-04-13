Владимир Чагин — лидер в рейтинге лучших гонщиков России по версии читателей «Чемпионата»

Легендарный гонщик, а ныне руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин возглавил рейтинг лучших гонщиков в истории российского автоспорта по версии читателей «Чемпионата». Семикратный победитель ралли-марафона «Дакар» (2000, 2002–2004, 2006, 2010–2011) занимает первое место в голосовании, которое продолжалось два месяца.
Отметим, что на втором месте оказался трёхкратный чемпион и двукратный вице-чемпион RDS GP Георгий Чивчян, которого крайне активно поддержали поклонники дрифта. В какой-то момент Чивчян даже опередил Чагина, однако болельщики команды «КАМАЗ-мастер» сумели «контратаковать» и вернуть лидерство Царю «Дакара».
На третьей позиции — ещё один дрифтер, Аркадий Цареградцев, опередивший сразу четырёх представителей «КАМАЗ-мастер» — Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Фирдауса Кабирова.
Лучшим из российских гонщиков Формулы-1 в голосовании болельщиков оказался Даниил Квят, занимающий девятое место. Никита Мазепин замыкает рейтинг из-за большого числа голосов против, хотя по лайкам экс-пилот «Хааса» опередил трёх конкурентов.
- 13 апреля 2023
-
11:21
-
11:00
-
10:26
-
09:57
-
09:53
-
09:45
-
00:55
-
00:46
-
00:37
- 12 апреля 2023
-
23:52
-
23:39
-
23:29
-
23:11
-
21:51
-
20:52
-
20:31
-
19:31
-
18:26
-
15:45
-
14:56
-
14:00
-
13:41
-
13:03
-
12:26
-
11:58
-
10:48
-
10:19
-
10:07
-
02:56
-
01:02
-
00:54
-
00:24
- 11 апреля 2023
-
23:44
-
22:51
-
21:59