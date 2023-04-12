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Сарджент поддержал идею с сокращением тренировочных сессий в уикенд

Сарджент поддержал идею с сокращением тренировочных сессий в уикенд
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Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент высказался в поддержку идеи с сокращением количества свободных практик в рамках гоночного уикенда Формулы-1.

«Мне кажется, что три сессии свободных заездов — это и правда много. Особенно после Формулы-2, где приходится рисковать намного раньше. Так как я новичок в Формуле-1, то не возражаю против трёх тренировок, но в дальнейшем это мне не кажется необходимым», — приводит слова Сарджента GPFans.

В нынешнем сезоне Формулы-1 пройдёт шесть гоночных уикендов, в которых будет проходить спринт. При этом планируется изменить формат, и в гоночные уикенды со спринтом будет проходить одна тренировочная сессия — в пятницу. В субботу же будут проводиться квалификация к спринту и сам заезд.

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