Сарджент поддержал идею с сокращением тренировочных сессий в уикенд

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент высказался в поддержку идеи с сокращением количества свободных практик в рамках гоночного уикенда Формулы-1.

«Мне кажется, что три сессии свободных заездов — это и правда много. Особенно после Формулы-2, где приходится рисковать намного раньше. Так как я новичок в Формуле-1, то не возражаю против трёх тренировок, но в дальнейшем это мне не кажется необходимым», — приводит слова Сарджента GPFans.

В нынешнем сезоне Формулы-1 пройдёт шесть гоночных уикендов, в которых будет проходить спринт. При этом планируется изменить формат, и в гоночные уикенды со спринтом будет проходить одна тренировочная сессия — в пятницу. В субботу же будут проводиться квалификация к спринту и сам заезд.