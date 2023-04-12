Расселл: мы движемся в правильном направлении в вопросе обновления машины

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о работе команды над совершенствованием болида. Расселл остался доволен прогрессом в этом вопросе в последние две-три недели.

«Возможно, за последние две-три недели мы находим больше полезных решений, чем за всю зиму, поскольку явно развивались не в то время. Так что мы определенно движемся в правильном направлении.

Сейчас мы очень усердно работаем над этими изменениями. Я не буду раскрывать все секреты, но мы должны убедиться, что изменения работают именно так, как мы ожидаем», — приводит слова Рассела Racingnews365.

После трёх гонок нынешнего сезона Расселл занимает седьмое место в личном зачёте с 18-ю очками. «Мерседес» находится на третьем месте в кубке конструкторов и имеет в своём активе 56 очков.