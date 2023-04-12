Ральф Шумахер отреагировал на очередную критику Штайнера в адрес Мика

Бывший гонщик Формулы-1 и дядя Мика Шумахера Ральф Шумахер высказался о критике со стороны руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера в адрес племянника.

Гюнтер Штайнер в начале нового сезона Формулы-1 объяснил, почему в американской команде приняли решение не продлевать контракт с Миком Шумахером, и отметил, что у него сейчас нет никаких отношений с немецким гонщиком.

«Имя Шумахера, видимо, вызывает невероятную страсть в мистере Штайнере. Тема устойчивого развития очень важна для него. Жаль, я надеялся, что мы наконец можем с нетерпением ждать Нового года», — написал Ральф Шумахер на своей странице в социальных сетях, прикрепив видео со словами Штайнера о Мике.

Стоит отметить, что по ходу прошлого сезона Штайнер и Ральф Шумахер неоднократно обменивались через прессу критическими репликами, которые в основном были связаны с обсуждением выступлений Мика Шумахера.