Глава Гран-при Бельгии сообщила о проведении инспекции трассы от Формулы-1

По словам директора автодрома «Спа-Франкоршам» Ванессы Маес, официальная делегация от Формулы-1 провела инспекцию трассы и осталась довольна внесёнными изменениями.

«Сейчас я настроена гораздо более оптимистично, чем год назад. В этом месяце приезжала делегация из F1 Group на два дня, чтобы посмотреть, что мы изменили на трассе, чтобы сделать следующий Гран-при еще более успешным, чем в 2022 году.

Мы убеждены, что наша трасса теперь полностью соответствует спецификациям. Мы заполнили все условия. Скоро планируется новая встреча с людьми из F1 Group», — приводит слова Ванессы Маес GPToday.

Напомним, ранее появилась информация, что Гран-при Бельгии Формулы-1 может не состояться в 2024 году. Предстоящий этап на трассе «Спа-Франкоршам», который пройдёт с 21 по 23 июля, является последним по контракту бельгийских организаторов с гоночной серией.