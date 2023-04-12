Глава Гран-при Бельгии сообщила о проведении инспекции трассы от Формулы-1

По словам директора автодрома «Спа-Франкоршам» Ванессы Маес, официальная делегация от Формулы-1 провела инспекцию трассы и осталась довольна внесёнными изменениями.
«Сейчас я настроена гораздо более оптимистично, чем год назад. В этом месяце приезжала делегация из F1 Group на два дня, чтобы посмотреть, что мы изменили на трассе, чтобы сделать следующий Гран-при еще более успешным, чем в 2022 году.
Мы убеждены, что наша трасса теперь полностью соответствует спецификациям. Мы заполнили все условия. Скоро планируется новая встреча с людьми из F1 Group», — приводит слова Ванессы Маес GPToday.
Напомним, ранее появилась информация, что Гран-при Бельгии Формулы-1 может не состояться в 2024 году. Предстоящий этап на трассе «Спа-Франкоршам», который пройдёт с 21 по 23 июля, является последним по контракту бельгийских организаторов с гоночной серией.
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