Самый популярный гонщик NASCAR Cup Series возвращается в гонки после травмы

Пилот команды «Хендрик» Чейз Эллиотт в предстоящий уикенд вернётся на старт гонок NASCAR Cup Series и примет участие в заезде NOCO 400, который пройдёт в воскресенье, 16 апреля, на шорт-треке в Мартинсвилле.
Эллиотт пропустил шесть предыдущих гонок из-за травмы, полученной во время катания на сноуборде. В пяти заездах Чейза заменял пилот NASCAR Xfinity Racing (второго общенационального дивизиона гонок сток-каров) Джош Берри, а на этапе на «Трассе Америк» в Остине вместо него выступал известный по гонкам на выносливость Джордан Тейлор.
Чейз Эллиотт — сын чемпиона Cup Series 1988 года Билла Эллиотта — выиграл чемпионский титул в 2020-м — они стали третьими отцом и сыном, добившимися такого успеха (ранее побеждали Ли и Ричард Петти, а также Нед и Дейл Джарретты). Последние пять лет Эллиотт-младший ежегодно выигрывает награду как самый популярный гонщик чемпионата — её обладатель определяется в голосовании болельщиков.
Гонка NOCO 400 стартует 16 апреля в 22:00 по московскому времени.
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