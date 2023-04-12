Фернандо Алонсо поздравил с днём рождения Флавио Бриаторе и Карлоса Сайнса-старшего

Двукратный чемпион мира, испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо обратился к бывшему руководителю «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе и своему соотечественнику Карлосу Сайнсу-старшему, поздравив их с днём рождения.
«С днём рождения, босс», — написал Алонсо на своей странице в социальных сетях, приложив фотографию с Бриаторе, которому 12 апреля исполнилось 73 года.
Фото: Социальные сети Фернандо Алонсо
«Мои поздравления, чемпион», — поздравил Фернандо Карлоса-Сайнса старшего, празднующего свой 61-й день рождения.
Фото: Социальные сети Фернандо Алонсо
Алонсо с 2002 по 2006, а также с 2008 по 2009 год выступал в Формуле-1 за команду «Рено», которой руководил Бриаторе. Испанский гонщик в 2005 и 2006 году выигрывал чемпионат мира, будучи пилотом французского гоночного коллектива.
Карлос Сайнс-старший — известный испанский гонщик. Он становился чемпионом мира по ралли в 1990 и 1992 годах, а также выигрывал ралли-рейд «Дакар» в 2010, 2018 и в 2020 годах.
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