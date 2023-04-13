Масса: Расселл — первый напарник Хэмилтона, который способен доставить ему неприятности

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о конкуренции британских гонщиков «Мерседеса» — Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона.
«Правда в том, что в лице Расселла у Хэмилтона впервые появился напарник, который способен доставить ему неприятности. А такие вещи заставляют гонщика сомневаться в себе. Не знаю, завершит ли Хэмилтон карьеру в ближайшее время. Сложно искать мотивацию, когда ты выиграл всё, а сейчас выступаешь в команде, которая только пытается вернуться на свой былой уровень. В начале карьеры Льюис думал о гонках 24 часа в сутки, как Ферстаппен сейчас, но теперь у Хэмилтона появилось много других интересов», — приводит слова Массы Gazzetta dello Sport.
В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон впервые не смог выиграть ни одной гонки за год. Джордж Расселл, в свою очередь, сумел добиться одной победы, а также опередил семикратного чемпиона мира в общем зачёте пилотов по итогам сезона.
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